Песков подтвердил данные о скорой встрече Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию, что встреча президентов России и Турции Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро.
«Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим», — сказал он.
Вместе с этим Песков отказался уточнять детали, так как есть определённые договорённости по датам объявления.
Ранее Эрдоган выразил надежду на проведение очной встречи с президентом России в сентябре.
ТАСС со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщал, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи.