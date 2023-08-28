Песков подтвердил данные о скорой встрече Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию, что встреча президентов России и Турции Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро.

«Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим», — сказал он.

Вместе с этим Песков отказался уточнять детали, так как есть определённые договорённости по датам объявления.

Ранее Эрдоган выразил надежду на проведение очной встречи с президентом России в сентябре.