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Песков подтвердил данные о скорой встрече Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию, что встреча президентов России и Турции Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится скоро.

Песков подтвердил данные о скорой встрече Путина и Эрдогана
© РИА Новости

«Встреча состоится скоро. Мы своевременно об этом сообщим», — сказал он.

Вместе с этим Песков отказался уточнять детали, так как есть определённые договорённости по датам объявления.

Ранее Эрдоган выразил надежду на проведение очной встречи с президентом России в сентябре.

ТАСС со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщал, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи.