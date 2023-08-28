Захарова анонсировала переговоры Лаврова и главы МИД Турции

В МИД заявили о проведении русско-турецких переговоров в ближайшее время
Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана пройдут в Москве. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Переговоры глав МИД РФ и Турции состоятся в ближайшее время», - рассказала она.
При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не уточнила, какие именно темы будут подняты в ходе переговоров.
Ранее в ходе телефонного разговора между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшемся 2 августа, была поднята тема встречи на высшем уровне. После чего турецкий лидер выразил надежду на то, что его российский коллега приедет с визитом в Турцию в течение августа.
14 августа турецкие СМИ писали, что Путин приедет в Турцию «в ближайшие дни», а 22 августа появились сообщения, что Эрдоган планирует встретиться с Путиным в России. Позднее дипломатический источник в Турции рассказал, что встречу президентов двух стран планируется провести в Сочи.