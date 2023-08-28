Захарова анонсировала переговоры Лаврова и главы МИД Турции

«Переговоры глав МИД РФ и Турции состоятся в ближайшее время», - рассказала она.

При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства не уточнила, какие именно темы будут подняты в ходе переговоров.

Ранее в ходе телефонного разговора между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшемся 2 августа, была поднята тема встречи на высшем уровне. После чего турецкий лидер выразил надежду на то, что его российский коллега приедет с визитом в Турцию в течение августа.