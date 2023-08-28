В Кремле заявили об отсутствии информации о похоронах Пригожина

«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка как только будет принято решение, оно будет обнародовано», — пояснил он.

Помимо того, представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли президент России Владимир Путин посетить похороны, заявил, что на данный момент нет информации о том, когда и каким образом они могут состояться. Поэтому, подчеркнул он, ответа на этот вопрос сейчас быть не может.