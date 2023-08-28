В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о ЧВК

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о том, что работа над законопроектом о статусе частных военных компаний (ЧВК) в России продолжается, однако конкретики в этом вопросе пока нет. Об этом пишет ТАСС.

«Работа продолжается, но пока что-то конкретное говорить рано. Актуальность он имеет, будем смотреть», - пояснил парламентарий, подчеркнув, что у заинтересованных федеральных органов «есть несколько точек зрения» на данный вопрос.

При этом он заверил, что важно принципиально найти для частных военных организаций место в правовом поле России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что юридически ЧВК не существует, поскольку в стране нет закона о частных военных организациях. При этом он подчеркнул, что вопрос, связанный с легализацией группы в правовом поле, должен обсуждаться в Госдуме и правительстве. Путин назвал это непростым вопросом.