Захарова анонсировала переговоры Лаврова и главы МИД Турции

"В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции", - сказала она.

До этого дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Москву в начале сентября. По словам собеседника агентства, Фидан намерен обсудить в Москве зерновую сделку, возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, а также проект российско-турецкого газового хаба.