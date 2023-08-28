"Известия": правила продажи крепкого алкоголя изменятся с 1 сентября

Российский рынок крепкого алкоголя и сигарет с 1 сентября претерпит изменения. Как пишут "Известия", рестораны должны будут отчитываться о порциях проданного алкоголя, а цену на пачку сигарет будет определять российское правительство . Отмечается, что бары и рестораны будут передавать данные о порциях проданного алкоголя в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

Отмечается, что ЕГАИС позволяет отследить путь каждой конкретной бутылки от производителя до покупателя. Ранее сообщалось, что в России могут узаконить продажу алкоголя на летних верандах. По данным издания, в сентябре Госдума может принять в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Документ предлагает разрешить розничную продажу алкоголя на летних верандах, прилегающих к стационарному объекту питания, если у него есть лицензия на реализацию спиртных напитков.