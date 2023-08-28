Путин расширил основания для введения режима особых условий в колониях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень оснований для введения в исправительных учреждениях режима особых условий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, который вступит в силу через 180 дней после публикации, особый порядок в колониях сможет вводиться в случае установления в России режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Кроме того, в расширенном перечне указан захват заложников, возникновение угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение, введение карантина. Соответствующие изменения внесут в статью 85 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ.