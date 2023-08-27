В России отреагировали на возможную отмену выборов на Украине

«Это дело суверенного государства. С одной стороны понятно, что, когда такая ситуация, то любые выборы — это достаточно большие деньги. И еще момент: на этой теме можно спекулировать и разные политические партии, несомненно, будут на ней спекулировать. Думаю, в этом есть целесообразность и логический смысл. В такие периоды проводить выборы для Украины — это их дело. Это им решать, но в принципе есть смысл не проводить выборы», — сказала депутат.