Губернатор заявил о падении дрона в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале рассказал, что в районе деревни Маслово Сосковского района в поле был обнаружен беспилотник.

Ранее в СМИ появились публикации об обнаружении в Орловской области беспилотника со взрывчаткой кустарного производства.

Клычков пояснил, что дрон был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего рухнул в поле.

По его словам, место падения было оперативно оцеплено, силовики провели необходимый комплекс мероприятий.

«Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем», - уточнил глава региона.