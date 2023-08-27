Губернатор заявил о падении дрона в Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале рассказал, что в районе деревни Маслово Сосковского района в поле был обнаружен беспилотник.
Ранее в СМИ появились публикации об обнаружении в Орловской области беспилотника со взрывчаткой кустарного производства.
Клычков пояснил, что дрон был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего рухнул в поле.
По его словам, место падения было оперативно оцеплено, силовики провели необходимый комплекс мероприятий.
«Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем», - уточнил глава региона.
Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что рядом с ее домой второй раз за неделю упал беспилотник. Она отметила, что инцидент произошел ночью.