Симоньян: Такер Карлсон запросил интервью с Путиным
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия - 1», что популярный экс-ведущий Fox News Такер Карлсон желает взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».
В настоящее время экс-ведущий Fox News проводит видеошоу в соцсети X (бывшем Twitter). Его трансляции собирают многомиллионную аудиторию.
«[Такер Карлсон] очень просит интервью с Владимиром Путиным», - отметила Симоньян.
Журналистка пояснила, что желательно довести эту информацию до главы государства.
Ранее Карлсон рассказал, что встретился с сербским лидером Александром Вучичем. Он сообщил, что президент Сербии в беседе с ним заявил о крахе экономики стран ЕС на фоне конфликта на Украине.
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