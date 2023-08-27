Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия - 1», что популярный экс-ведущий Fox News Такер Карлсон желает взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

В настоящее время экс-ведущий Fox News проводит видеошоу в соцсети X (бывшем Twitter). Его трансляции собирают многомиллионную аудиторию.

«[Такер Карлсон] очень просит интервью с Владимиром Путиным», - отметила Симоньян.

Журналистка пояснила, что желательно довести эту информацию до главы государства.