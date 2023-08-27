Лавров рассказал о роли расширенной БРИКС в международных отношениях

Расширение БРИКС позволит организации укрепить свои позиции на международных площадках, рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

На саммите БРИКС в ЮАР в сообщество были приглашены Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовской Аравия.

Лавров отметил, что в связи с расширением организации за счет Аргентины и Саудовской Аравии, позиции БРИКС в целом в «Большой двадцатке» (G20) укрепятся. На фоне этого, добавил он, практические черты обретает формальное деление «двадцатки» на G7+ и БРИКС+.

Москва, уточнил министр, безусловно будет координировать подходы с новыми членами сообщества на всех ключевых международных площадках, в том числе, и в ООН.

Напомним, что БРИКС на протяжении нескольких лет была закрытым сообществом крупных региональных держав. На фоне сложной международной повестки, смены вектора планетарного развития с однополярного на многополярный, было принято решение о расширении клуба.

На протяжении двух лет велись переговоры с лидерами стран Латинской Америки, Азии, Африки. Многие из них выразили желание войти в БРИКС.