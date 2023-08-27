В Совфеде заявили о готовности России выступить гарантом безопасности в Африке

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя события в Нигере, заявил, что Российская Федерация готова выступить гарантом безопасности в африканском регионе, чтобы положить конец «новому колониальному гнету». Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

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«Россия готова оказать содействие в налаживании мира в Африке, а также выступить гарантом безопасности в данном регионе, противостоять новому колониальному гнету, отстаивать интересы Африканского континента в ООН и добиваться для ряда африканских стран мест Постоянных членов», — написал Бондарев.

Он отметил, что подобное развитие событий станет действенной мерой для «процветания всего мира и справедливой многополярной глобализации».