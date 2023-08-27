Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности

Центральноафриканская Республика (ЦАР) обращалась к Москве с просьбой оказать помощь в обеспечении безопасности в период конституционного референдума. Однако это соглашение не коснулось вопроса количества российских военных инструкторов на африканском континенте. Об этом рассказал посол России в Африке Александр Бикантов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации отказалась помогать ЦАР с обеспечением безопасности, поэтому Россия решила взять эту обязанность на себя.

«Но о количестве инструкторов речь не шла. Это было на усмотрение российской стороны», — указал Бикантов. Он добавил, что сам референдум в итоге «прошел прекрасно», никаких серьезных инцидентов не произошло.

Посол уточнил, что в посольстве РФ нет никаких данных об увеличении количества российских инструкторов на континенте с 1890 годов.