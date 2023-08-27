В России оценили последствия принятия Западом условий по Украине

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Сенатор обратил внимание на то, что украинский кризис ускоряет формирование многополярного мира. «Не будь конфликта на Украине, не было бы конфискации российских активов, которая резко усилила недоверие к доллару и создала волну отката от него в двусторонней торговле», — отметил он. А уступки со стороны Украины в этом кризисе не угрожают ни существованию НАТО, ни ЕС, ни безопасности США, считает Пушков.

«Украина была сделана полем ледяной войны Запада против России искусственно, ради военной экспансии НАТО к российским границам», — отметил политик. В то же время он счел страну «маргинальной для подлинных интересов Запада», а также добавил, что «затраты на нее не дают глобального прироста западной мощи и не окупают себя».