Кадыров: тактика ВСУ на Клещеевском направлении не приносит им успеха

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о безуспешных попытках ВС Украины продвинуться на Клещеевском направлении.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, тактика украинских военных остаётся прежней: при поддержке техники они пытаются продвинуться хотя бы на небольшое расстояние.

«Успеха такая тактика им не приносит, но более бодрой работы прибавляет нашим артиллеристам», — написал Кадыров.

Он также опубликовал кадры с результатами, которые достиг спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под руководством командира спецназа Апты Алаудинова.