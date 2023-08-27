Кадыров: тактика ВСУ на Клещеевском направлении не приносит им успеха

Кадыров заявил, что тактика ВСУ на Клещеевском направлении не приносит им успеха
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о безуспешных попытках ВС Украины продвинуться на Клещеевском направлении.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, тактика украинских военных остаётся прежней: при поддержке техники они пытаются продвинуться хотя бы на небольшое расстояние.
«Успеха такая тактика им не приносит, но более бодрой работы прибавляет нашим артиллеристам», — написал Кадыров.
Он также опубликовал кадры с результатами, которые достиг спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под руководством командира спецназа Апты Алаудинова.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская система ПВО за сутки в населённых пунктах Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области сбила два штурмовика Су-25 ВСУ, а также 30 беспилотников и девять снарядов РСЗО HIMARS.