Медведев назвал украинский конфликт проблемой планетарного масштаба
Конфликт на Украине - это экзистенциальный конфликт, проблема планетарного масштаба. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью ТАСС и RT.
"[В конфликте на Украине] США зарабатывают, Европа теряет, весь мир находится в напряжении. Если ситуацию рассматривать в этой проекции, то в известной степени это превращает подобного рода конфликт в конфликт планетарного масштаба, конфликт миров, экзистенциальный конфликт и для всей планеты, о чем сегодня говорят многие политологи и политические деятели", - сказал Медведев.