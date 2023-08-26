Медведев назвал украинский конфликт проблемой планетарного масштаба

"[В конфликте на Украине] США зарабатывают, Европа теряет, весь мир находится в напряжении. Если ситуацию рассматривать в этой проекции, то в известной степени это превращает подобного рода конфликт в конфликт планетарного масштаба, конфликт миров, экзистенциальный конфликт и для всей планеты, о чем сегодня говорят многие политологи и политические деятели", - сказал Медведев.