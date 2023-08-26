Возможность урегулирования украинского конфликта путем мирных переговоров становится невозможной из-за недоверия к Киеву , заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова . В официальном комментарии она отметила, что Киев предпринимает атаки на российские территории из-за сложностей в контрнаступлении. При это она обратила внимание на то, что западные страны продолжают поставлять оружие Украине.

Участившиеся разговоры о необходимости решения конфликта вокруг Украины путем переговоров вновь ставят проблему невозможности доверять Киеву и его западным кураторам. Нельзя забывать то, как они отнеслись к Минским соглашениям, дававшим реальный шанс на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявляла, что украинцам следует требовать вывоза из страны снарядов с обедненным ураном, поставленных от западных стран Киеву. Они приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в «непригодную для жизни землю». По ее словам, радиационное заражение почвы уже зафиксировано. Захарова считает, что последствия применения боеприпасов с обедненным ураном могут коснуться и Польши. Причиной могут стать взрывы снарядов на соседних территориях.