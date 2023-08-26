"Америка сейчас находится в состоянии внутреннего разлада, Америка конфликтует сама с собой. Причем, на мой взгляд, в чем-то этот разлад носит непримиримый характер, такого рода внутристрановые конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной", - сказал Медведев.



"Я не знаю, что будет в США, но сейчас уровень конфликтности именно такой. Если посмотреть, что происходит, это выглядит именно так", - добавил он. По мнению российского политика, США "превратились в очень специфичное государство". "Там бывших президентов признают обвиняемыми. Для чего? Не просто для того, чтобы справедливость восторжествовала, а для того чтобы воспрепятствовать [Дональду] Трампу участвовать в новых выборах. И они, не стесняясь, это делают", - указал он.