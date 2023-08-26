Названа причина смерти экс-главы администрации Ельцина

Бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов ушел из жизни из-за болезни крови. Причину смерти в интервью телеканалу «Звезда» Галина Филатова.

Супруга политика подтвердила, что он умер в больнице.

«В реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология... Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано», — добавила она.

О смерти политика стало известно 26 августа. Он скончался на 88-м году жизни. Дочь Филатова уточнила в интервью «Петербургскому дневнику», что он скончался утром 25 августа, однако причину смерти не проясняла.