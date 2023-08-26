Медведев назвал главный итог событий в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году

События, о которых идет речь, произошли в годы президентства Медведева. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла столицу Южной Осетии Цхинвал и позиции российских миротворцев. В тот же день Медведев объявил о вводе российских войск в зону конфликта. За нескольких суток российские войска при поддержке юго-осетинских военных вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья в Абхазии. 26 августа Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Тбилиси до сих пор считает Абхазию и Южную Осетию своими территориями.