Медведев назвал главный итог событий в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году
Вмешательство России в грузино-южноосетинский конфликт в 2008 году предотвратило дальнейшую гибель людей и установило прочный мир. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT 26 августа.
События, о которых идет речь, произошли в годы президентства Медведева. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла столицу Южной Осетии Цхинвал и позиции российских миротворцев. В тот же день Медведев объявил о вводе российских войск в зону конфликта. За нескольких суток российские войска при поддержке юго-осетинских военных вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья в Абхазии. 26 августа Россия признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Тбилиси до сих пор считает Абхазию и Южную Осетию своими территориями.
«Мне кажется, это очевидно, самое главное, что мы предотвратили дальнейшую гибель людей. Это самое главное, что может быть в любой ситуации военного характера. И если бы мы не сделали этого, не было бы военного ответа, то там бы продолжались резня, убийства», — сказал Медведев.
Он напомнил, что к тому времени было убито большое количество людей, в том числе российские миротворцы.
Еще один итог тех событий — установление прочного мира.
«С тех пор на территории Южной Осетии и Абхазии прочный мир, который обеспечивает РФ», — сказал Медведев.