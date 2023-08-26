"Известный постулат нацистов "отбросов нет, есть кадры" вовсе не означает, что "кадр" будет всегда полезен в роли президента. <...> В качестве иллюстрации - это бывший любимец НАТО , а затем украинский чиновник Михаил Саакашвили. Впрочем, "признание" (в виде тюремного заключения) его "заслуг" нынешней Грузией тоже должно служить хорошим сигналом для киевских лидеров", - говорится в сообщении.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. По последним данным, в мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по сей день, однако власти Грузии утверждают, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.