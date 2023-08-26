В МИД прокомментировали вопрос с визами для делегации РФ на ГА ООН

Пока признаков того, что здесь произойдет какой-то срыв, я не вижу. Продолжаем настойчиво работать. Документы в американское посольство сданы. Я думаю, что когда уже до мероприятия останется времени поменьше, мы поделимся той информацией, которая будет на тот момент. Я подтверждаю то, что говорилось и раньше — плотная работа с американцами по этим вопросам ведется. Не только здесь в Москве, но и по линии нашего посольства в Вашингтоне, — сказал замглавы МИД России.