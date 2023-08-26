В Госдуме раскрыли, какие страны примут в БРИКС
К БРИКС присоединятся авторитетные страны «с характером», сообщает радио Sputnik со ссылкой на председателя Совета Ассоциации банков России, депутата Госдумы Анатолия Аксакова.
По его словам, принятие новых государств к экономическому блоку является прорывом. Как напомнил парламентарий, на заседании принято решение, что в БРИКС войдет сразу шесть государств. Он назвал их сильными и авторитетными. Это даст сигнал миру о том, что Москва готова к сотрудничеству.
Аксаков не исключил, что такое значительное расширение участников БРИКС предопределено, в том числе и событиями вокруг Украины. Запад показал, как он действует, проводя свои интересы, и естественная реакция была объединиться.
«БРИКС хоть и экономическое образование, но идет политический сигнал, что мы вместе», – отметил депутат.
Главным итогом встречи в Йоханнесбурге стало принятие решения о масштабном расширении экономического клуба. С 2024 года БРИКС примет Аргентину, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопию и Саудовскую Аравию.