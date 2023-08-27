Слуцкий: ЛДПР готова поддержать врио глав новых регионов при их избрании заксобраниями

ЛДПР готова поддержать кандидатуры врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей при их избрании парламентами регионов на должности постоянных руководителей этих субъектов РФ. Об этом сообщил ТАСС лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий по время поездки в Красноярск.

Политик отметил, что в партии рассчитывают "на объективность в ходе единого дня голосования" при выборах в заксобрания.

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"Думаю, что результат будет знаковым для формирования фракции ЛДПР во всех четырех новых органах законодательной власти в Донецке, Луганске, Херсонщине и Запорожье", - сказал он.

По словам Слуцкого, у ЛДПР "есть определенные вопросы" к нынешним врио глав новых регионов.

"Но, тем не менее, есть с ними постоянный диалог, поэтому готовы [их поддержать после прохождения в заксобрания]", - добавил лидер партии.

Выборы глав Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут непрямыми, в сентябре в новых субъектах РФ пройдут выборы в региональные заксобрания. Согласно федеральному закону "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", в случае если голосования по избранию высшего должностного лица и нового состава заксобрания субъекта РФ должны быть проведены в один год, глава государства представляет кандидатов для избрания в срок до дня голосования на выборах депутатов законодательного органа, но не ранее чем за пять дней до этого дня.