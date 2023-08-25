Небензя: США корыстно использовали свое председательство, созвав заседание СБ ООН по КНДР

"Данное заседание - очередная в этом месяце иллюстрация беспардонного подхода американского председательства к использованию своего кресла в Совете для продвижения своей узкокорыстной, политизированной повестки. Председательство, запросив в национальном качестве наряду с Албанией, Эквадором, Францией, Японией и Мальтой открытый брифинг по КНДР, не удосужилось создать даже видимость консультаций среди членов Совета Безопасности по поводу необходимости такой дискуссии и ее формата. Сами же запросили заседание, и сами его немедленно назначили. Такими действиями США показывают, что мнения других членов Совета их совершенно не волнуют", - сказал он.