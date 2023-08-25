Медведев назвал Саакашвили ответственным за события в Южной Осетии в 2008 году

Ответственность за события в Южной Осетии в августе 2008 года лежит на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили и политическом руководстве страны. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью ТАСС и RT.

"В политической жизни все так устроено, что финальное решение принимает первое лицо и на нем лежит ответственность. Со стороны Грузии под номером один именно он принимал решение о начале агрессии", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, кто ответственен за грузинскую агрессию в Южной Осетии.

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"Даже при понимании роли США, провокаций это в конечном счете решение одного лица - руководителя государства. Поэтому здесь из песни слова не выкинешь", - добавил российский политик, подчеркнув, что "отвечает он [Саакашвили] и грузинское руководство того периода".

Медведев назвал бывшего грузинского президента "дурачком, который купился на всю эту историю, человеком с раздутым самомнением, которое в конечном счете превратило его в политический труп". По оценке замглавы СБ РФ, Саакашвили уже в 2008 году был психически нестабилен, это сказалось на событиях грузино-югоосетинского конфликта.

"То, что он психопат, человек, который имел неуравновешенную психику, который принимал во время конфликта стимуляторы, - не знаю, что он нюхал, курил, галстуки жевал - было видно. Было видно, что он нестабилен психически, это тоже сказалось на том, что произошло", - рассказал Медведев, говоря о мере личной ответственности бывшего президента Грузии за трагедию, произошедшую в Южной Осетии в августе 2008 года.