Россия обозначила главное условие для принятия в БРИКС

Страны, желающие присоединиться к БРИКС, не должны вводить санкции против государств — членов объединения. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Йоханнесбурге заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова передает РИА Новости.

Он отметил, что это является одним из фундаментальных критериев потенциального членства в БРИКС.

«Если западная страна захочет к нему присоединиться, от такой политики придется отказаться», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков отметил, что все приглашенные государства соответствуют данному правилу.

Накануне стало известно, что на 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге принято решение пригласить в объединение шесть стран: Аргентину, Иран, Эфиопию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).

Россия уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Белоруссии при обсуждении следующего расширения БРИКС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной итогам саммита объединения, прошедшего в Южно-Африканской Республике.

"Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнеров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам, когда будем рассматривать дальнейший ход [расширения БРИКС]", - сказал замминистра.

По словам Рябкова, Россия при переходе к ней председательства в БРИКС в 2024 году обеспечит преемственность на всех направлениях работы объединения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гегемония Запада пока не заканчивается, но расширение БРИКС — сильный шаг в этом направлении. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это сильный шаг в данном направлении. И там не только СМИ, там политики высокого уровня напряглись», — сказал он.

По его словам, в связи с расширением БРИКС есть о чём задуматься и «это очень сильный шаг к многополярному миру».

Ранее белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник заявил, что Белоруссия надеется на поддержку всеми странами — членами БРИКС её заявки на скорейший приём в состав объединения.

Сравнивать БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с "Большой семеркой" (G7 - Великобритания, Германия, Франция, Канада, США, Италия, Япония) можно весьма условно из-за серьезных различий между организациями, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале он отметил, что первая группа воплощает принципы многополярного мира, а вторая - однополярного.

"Большая семерка" - это тесно связанная военными, политическими и экономическими узами группа ведущих стран западного альянса во главе с США. В этом смысле G7 воспроизводит внутреннее неравенство однополярного мира: в нем заправляют США, а союзники в основном следуют за ними. В БРИКС такого изначального неравенства нет, все равноправны. В этом смысле эта организация воплощает принципы равноправного многополярного мира", - пояснил Пушков.

В БРИКС не раз отмечали, что организация не является альтернативой G7 или G20. В частности, на 15-м саммите группы в ЮАР, который прошел с 22 по 24 августа, эту мысль повторил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он подчеркивал, что БРИКС - важная организация в глобальном диалоге, и ее голос за столом переговоров звучит наравне с Евросоюзом и США.

Одним из системообразующих факторов БРИКС является отсутствие враждебности между странами-участницами. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в Китае Андрей Денисов.

В Йоханнесбурге 22-24 августа прошел саммит БРИКС. Одним из главных решений, принятых на встрече высшего уровня, стало присоединение к БРИКС сразу шести стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Говоря о перспективах дальнейшего расширения БРИКС, Денисов отметил, что одним из системообразующих факторов объединения «является отсутствие враждебности и недружественности между странами-участницами».

«Посмотрите на Индию и Китай, — имея разногласия, в БРИКС они проводят линию на урегулирование споров. И в контексте вопроса, кто еще может в будущем войти в БРИКС, я бы разграничил страны, которые проводят откровенно враждебную политику по отношению к другим, и те, кто этого не делает», — заявил сенатор.

В этой связи он напомнил о попытках Франции попасть на саммит БРИКС-2023, но против участия этой страны, поставляющей на Украину оружие, из которого убивают граждан России, выступила не только наша страна, но и другие страны БРИКС.

«Это объединение не для тех, кто проводит враждебный курс в отношении кого-либо из участников БРИКС», — резюмировал Андрей Денисов.

Директор Центра африканских исследований НИУ ВШЭ Андрей Маслов назвал расширение группы БРИКС ответом на присоединение Финляндии к НАТО. По его словам, это ответ на попытку противопоставить БРИКС своим институтам. Однако, по уровню и масштабу, расширение БРИКС несопоставимо с присоединением Финляндии к НАТО. Это было сказано на пресс-конференции.

Эксперт заметил, что “Атлантические” институты, контролируемые США, всегда проявляли стремление к экспансионизму, хотя “Большая семерка” по сравнению с ними никогда не стремилась к расширению. Сейчас этот экспансионизм достиг максимальной точки их возможностей, и больше они не могут расширяться, хотя они бы хотели, отметил Маслов.

Папа Римский Франциск изъявил желание наделить Ватикан статусом наблюдателя в БРИКС по аналогии с его статусом в ООН. Об этом рассказал поддерживающий общение с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости.

"Папа хотел бы, чтобы Ватикан получил статус наблюдателя в новой структуре БРИКС", - заявил он.

Севастьянов пояснил, что священнослужитель считает получение данной функции позитивным шагом в связи с тем, что в объединение входят католические страны (Бразилия и Аргентина), и католический фактор в структуре БРИКС носит существенное значение в разрезе общехристианских традиционных ценностей. По словам главы Союза староверов, Ватикану интересно входить в структуру БРИКС именно в качестве наблюдателя, так как аналогичный статус у него имеется в Организации Объединенных Наций.

Страны Запада не заинтересованы в развитии БРИКС и нацелены на внутренний раскол организации, убежден политолог Дмитрий Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт подчеркнул, что для достижения своей цели Запад может использовать Индию, чтобы «сыграть на противоречиях» стран-участниц объединения.

«Сейчас у Запада акцент на внутренний раскол в БРИКС. Пока Запад пытается справиться с угрозой БРИКС тем, что пытается перетянуть на свою сторону некоторых членов организации. В частности, речь об Индии, которая вошла в G7 и у которой есть противоречия с Китаем. Индия сейчас во многом конкурирует с Китаем на рынке товаров потребления. (...) На Западе надеются, что Индия станет не страной БРИКС, а страной западного мира», — рассказал Журавлев.

Индия вошла в G7, ей активно помогают увеличивать объем производства товаров потребления и их сбыт на мировых рынках, таким образом ограничивая китайский экспорт. Индия -- это главный конкурент Китая, и это я не говорю о территориальных претензиях между двумя странами Дмитрий Журавлев

При этом специалист отметил, что сейчас очень сложно предсказать, по какому пути может пойти Индия.

«Несмотря на усиленную антизападную риторику, Индия объективно идет в фарватере Запада. (...) Тут большой вопрос, что окажется для Индии сильнее: ее идеологическая и политическая позиция как независимой державы или экономические интересы индийского олигархата. [Премьер-министр Индии Нарендра] Моди в данном случае оказался между двух огней», — заключил политолог.

24 августа лидеры стран БРИКС договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя расширение организации, заявил о принятии Евросоюза к сведению этой новости.

eeas.europa.eu

«Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам», — ответил дипломат на вопрос о расширении объединения и вхождения в него Ирана.

Валовый внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) после вступления новых стран составит 37% от мирового. Об этом пишет РБК.

В 2024 году в БРИКС вступят Аргентина, Эфиопия, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, если официально примут приглашения.

После этого блок БРИКС составит 37% мирового ВВП по паритету покупательной способности и 46% населения Земли, заявил 4 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РБК провело расчет на основе данных Международного валютного фонда и Всемирного банка за прошлый год и подтвердило данную цифру. При расчете учитывалась оценка населения планеты на текущий момент — 8,06 млрд человек.

Сейчас на долю пяти стран БРИКС приходится 31,5% глобального ВВП и свыше 40% населения мира.

Крупнейшая страна, которая может стать новым участником БРИКС, — Саудовская Аравия. Ее долларовый ВВП в текущих ценах по итогам прошлого года оценивается МВФ в $1,1 трл. Это 50% от аналогичного показателя для России. По численности населения лидирует Эфиопия: по итогам 2022 года Всемирный банк оценил его в 123 млн человек. Но ВВП на душу населения у страны самый маленький — чуть более $1 тыс., что в 52 раза меньше показателя ОАЭ и в 30 — Саудовской Аравии.