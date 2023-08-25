Песков: решение о формате участия России в саммите G20 прорабатывается

Решение о том, как будет представлена Россия на предстоящем саммите G20 в Индии, еще прорабатывается, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, может ли глава МИД Сергей Лавров очно представлять страну на встрече.

"Вопрос об участии прорабатывается. Как только будет принято решение - сообщим", - сказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Путин не поедет на встречу по линии G20 в Индию. При этом он напомнил, что, например, в саммите БРИКС российский президент принял участие по видеосвязи.