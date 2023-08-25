Захарова: Запад продолжает активно втягивать Молдавию в конфликт на Украине

"Очевидно, что коллективный Запад, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, продолжает активно втягивать ее в конфликт на Украине. О катастрофических последствиях подобных шагов мы уже не раз предупреждали официальный Кишинев, - подчеркнула дипломат. - Буквально бьют в набат в этой связи и все здравомыслящие молдавские политики, кому небезразлично будущее своего государства. Однако молдавские власти продолжают упорно тянуть страну в направлении пропасти, в которой уже оказалась соседняя Украина".