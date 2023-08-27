Лавров высказался о западных политиках и СМИ

Лидеры БРИКС работают головой и занимаются конкретными делами, в том время как западные политики и журналисты работают больше языком. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы " Москва . Кремль. Путин " нателеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале .

"Это говорит о том, что они работают языком, а мы головой и конкретными делами", - сказал министр о западных политиках и журналистах, которые снисходительно относились к БРИКС.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. В его рамках прошла крупнейшая за последние годы встреча глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки.