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Путин подписал приказ о приведении к присяге добровольцев и бойцов теробороны

Президент России Владимир Путин подписал приказ, устанавливающий присягу для добровольцев и бойцов территориальной обороны. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Путин подписал приказ о присяге для добровольцев и бойцов теробороны
© РИА Новости

Согласно приказу, добровольцы, выполняющие военные задачи, должны будут принимать присягу перед государственным флагом России. Эта обязанность касается участников добровольческих формирований и иных лицах, содействующих армии в выполнении ее задач и участвующих в специальной военной операции.

Как говорится в документе, под действие нормы также подпадают работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и иные аналогичные госпредприятия, создающиеся в регионах в период военного положения.

Кроме того, присягу должны будут принимать граждане, привлекаемые к территориальной обороне.

9 августа Путин установил новое почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ».

Позднее российский лидер подписал указ о зачтении жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей стажа, полученного до присоединения регионов к Российской Федерации, при поступлении на госслужбу.

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