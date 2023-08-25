Путин подписал приказ о присяге для добровольцев и бойцов теробороны

Президент России Владимир Путин подписал приказ, устанавливающий присягу для добровольцев и бойцов территориальной обороны. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно приказу, добровольцы, выполняющие военные задачи, должны будут принимать присягу перед государственным флагом России. Эта обязанность касается участников добровольческих формирований и иных лицах, содействующих армии в выполнении ее задач и участвующих в специальной военной операции.

Как говорится в документе, под действие нормы также подпадают работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и иные аналогичные госпредприятия, создающиеся в регионах в период военного положения.

Кроме того, присягу должны будут принимать граждане, привлекаемые к территориальной обороне.

9 августа Путин установил новое почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ».