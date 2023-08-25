Запад заподозрили в намерении влиять на БРИКС через одну из стран-участниц

«Сейчас у Запада акцент на внутренний раскол в БРИКС. Пока Запад пытается справиться с угрозой БРИКС тем, что пытается перетянуть на свою сторону некоторых членов организации. В частности, речь об Индии, которая вошла в G7 и у которой есть противоречия с Китаем. Индия сейчас во многом конкурирует с Китаем на рынке товаров потребления. (...) На Западе надеются, что Индия станет не страной БРИКС, а страной западного мира», — рассказал Журавлев.