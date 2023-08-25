Медведев прокомментировал арест Трампа

В четверг Трамп прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, его пребывание там было непродолжительным - около 20 минут. Трампа освободили из-под стражи, после чего впервые с 2021 года он сделал пост в соцсети X, опубликовав свою тюремную фотографию в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фотография сопровождается надписями "никогда не сдаваться" и "вмешательство в выборы". Этот снимок стал историческим, так как никогда ранее ни одному бывшему или действующему президенту США не делали тюремного фото.