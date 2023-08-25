Заявления Пескова на брифинге с журналистами: главное

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 25 августа, ответил на вопросы журналистов. Редакция «Рамблера» собрала главные заявления официального представителя Кремля.

О встречах Путина с Пригожиным

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Песков заявил, что президент России Владимир Путин в последнее время не проводил встреч с Евгением Пригожиным, передает РИА Новости.

Напомним, бизнес-джет Embraer, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа в Тверской области. На его борту находились десять человек, все они погибли. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа самолета, среди них - Евгений Пригожин.

О расследовании катастрофы самолета Пригожина

Песков заявил, что перед публикацией итогов расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина сначала выполнят все необходимые экспертизы, передает РИА Новости.

«Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая», - подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков назвал ложью заявления на Западе о возможной причастности Кремля к катастрофе с самолетом основателя группы «Вагнер», передает ТАСС.

«Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков заявил, что ничего не может сейчас сказать о перспективах дальнейшего существования ЧВК. Он подчеркнул, что де-юре такой компании нет.

«Существует, действительно, группа "Вагнер", которая, как неоднократно говорил президент, внесла большой вклад в ход СВО», - отметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что делать заявлений о посещении Путиным похорон основателя группы он не будет. По словам Пескова, пока неясно, сколько времени займут процедуры следствия. Он также обратил внимание на то, что у президента РФ плотный график.

О поездке Путина на саммит G20 в Индии

Песков заявил, что планов у Путина принять участие в саммите «Большой двадцатки» нет. Он назвал специальную военную операцию «главным акцентом» президента, передает РИА Новости.

Саммит «Большой двадцатки» (G-20) запланирован на 9-10 сентября. Он пройдет в Индии.

О предстоящей встрече президентов России и Турции

Песков заявил, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет организована в ближайшее время, передает РИА Новости.

По его словам, она готовится «весьма плотно». В скором времени Кремль проинформирует о том, «когда точно и где точно она состоится», добавил пресс-секретарь главы государства.

Об атаках дронов на Россию

Песков заявил, что большинство атак украинских беспилотников на Россию нацелены на дома и жилые объекты. Он назвал это террористической активностью, передает РИА Новости.