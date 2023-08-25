В Кремле прокомментировали прошедший саммит БРИКС

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«БРИКС — это главное, чрезвычайно успешный саммит, и, конечно же, принята вторая Йоханнесбургская декларация, важный документ», — прокомментировал итоги встречи представитель Кремля.

На XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР, была принята декларация. В ней сказано, что ООН играет центральную роль в международной системе, в которой суверенные страны сотрудничают для поддержания мира и безопасности.

Также в принятом документе сказано, что ООН является краеугольным камнем системы международных отношений. При этом отмечается, что организация нуждается в реформе «с целью сделать ее более демократичной, представительной и эффективной».