Здесь есть две стороны - западная коалиция и Россия. Западная коалиция хочет блокировать возможности России во всех организациях и использовать их с целью политических репрессий против РФ. Это одна часть вопроса. А другую часть косвенным образом очень ярко выразила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, когда давала пресс-конференцию 23 августа. Ее спросили о происходящем в связи с крушением самолета [основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина, и она ответила, что постоянно получает информацию по этой теме от канадского посла в РФ. Жоли подчеркнула, что посол нужен как раз для того, чтобы в какие-то критические моменты был канал для получения достоверной информации. Так же, чтобы не блокировать Россию полностью, им нужно сохранять какой-то ресурс возможности влияния на РФ через эти организации. Поэтому они очень не хотят, чтобы Россия "стукнула кулаком по столу" и ушла из этих организаций. И сами они не хотят изгонять РФ.

Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований