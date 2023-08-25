Политолог Марков высказался о членстве России в ОБСЕ и ВТО
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером высказался о ситуации с членством России в международных структурах, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Всемирная торговая организация (ВТО), а также оценил перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках этих формирований.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в интервью газете "Известия", что дискуссии о выходе РФ и из организации в настоящее время не ведутся. Вместе с тем сообщалось, что депутаты Госдумы в осеннюю сессию обсудят законопроект о выходе России из ВТО, который находится в работе палаты около пяти лет.
Здесь есть две стороны - западная коалиция и Россия. Западная коалиция хочет блокировать возможности России во всех организациях и использовать их с целью политических репрессий против РФ. Это одна часть вопроса. А другую часть косвенным образом очень ярко выразила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, когда давала пресс-конференцию 23 августа. Ее спросили о происходящем в связи с крушением самолета [основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения] Пригожина, и она ответила, что постоянно получает информацию по этой теме от канадского посла в РФ. Жоли подчеркнула, что посол нужен как раз для того, чтобы в какие-то критические моменты был канал для получения достоверной информации. Так же, чтобы не блокировать Россию полностью, им нужно сохранять какой-то ресурс возможности влияния на РФ через эти организации. Поэтому они очень не хотят, чтобы Россия "стукнула кулаком по столу" и ушла из этих организаций. И сами они не хотят изгонять РФ.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
В настоящее время у российского руководства есть понимание, что возможности полноценного участия страны в ряде организаций не существует, подчеркнул политолог.
"Но это не продлится вечно. Когда-то появится возможность для нормального взаимодействия. И тогда нам придется заново вступать в эти организации? Это всегда сложнее. Поэтому российская позиция заключается в том, чтобы заморозить участие страны в этих организациях. Не приостановить официально, а просто заморозить и использовать их в качестве канала для получения или трансляции информации каким-то членам ОБСЕ, когда это необходимо", — отметил эксперт.
По словам Маркова, половина участников западной коалиции "получает удовольствие от репрессий против России".
"А вторая половина стран делает это без удовольствия - их заставляют. Поучается, как в советском анекдоте: "Прошу уволить меня по собственному желанию, а если можно, то оставить". По такой же логике многие европейские страны, которые являются членами ОБСЕ, участвуют в санкционной войне против России без желания. Но им тоже интересно получать информацию от Москвы. Поэтому российское представительство в ОБСЕ используется Москвой для предоставления данных касательно важных событий тем странам, которые в этом заинтересованы", — заявил специалист.
Говоря о возможном выходе России из ВТО, Марков отметил, что сейчас условия нахождения в этой организации невыгодны для страны.
"Они предполагают, что Россия открывает свой рынок для западных стран, однако рынки западных стран не открываются для РФ. Поэтому многие из тех, кто выступает за активную экономическую политику и развитие промышленного потенциала, говорят, что для этого нам необходимо использовать классические меры экономического протекционизма, запрещенного правилами, по которым мы вступали в ВТО. Дело в том, что каждая страна вступает в ВТО в соответствии со своими отдельно разработанными правилами. Это огромные договоры, включающие в себя порой несколько тысяч страниц", — сказал Марков.
Для развития промышленности России необходимо частично закрыть свой рынок, подчеркнул собеседник.
"И в связи с этим есть многолетняя критика участия России в ВТО, поскольку оно сдерживает экономическое развитие страны, не давая использовать меры протекционизма. Поэтому есть интрига, связанная с этой организацией. Но сейчас в этом вопросе произошел еще один крутой поворот, поскольку политика, направленная на защиту нашего рынка от западных товаров, оказалась, я бы сказал, в недоуменной растерянности. Зачем его защищать, если Запад и так ввел жесточайшие санкции на экспорт в нашу страну? Мы, наоборот, ничего не можем оттуда импортировать. То есть проблема перевернулась. Раньше она заключалась в том, что обилие западных товаров подавляло российскую экономику и не давало ей развиваться, а сейчас сложилась обратная ситуация - полное отсутствие западных товаров создает проблему российской экономике", — отметил Марков.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что организация никак не реагирует на многочисленные факты ущемления прав русского и русскоязычного населения Латвии, Литве и Эстонии.