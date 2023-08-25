Песков: СВО будет продолжаться, чтобы исключить террористическую угрозу Киева
Россия будет предотвращать угрозу новой террористической активности со стороны Киева, продолжая спецоперацию на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать атаки украинских дронов.
«Специальная военная операция будет продолжаться с тем, чтобы исключить в будущем такую террористическую угрозу», — подчеркнул Песков.
Напомним, что в последние месяцы Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать Россию с помощью беспилотников. В частности, накануне два дрона сбили в Брянской области, еще два уничтожили в Калужской области.
24 августа Киев пытался атаковать объекты в Москве тремя дронами. Два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы — он упал в районе Москва-Сити.