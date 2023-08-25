В Кремле прокомментировали высадку украинского десанта в Крыму

Песков назвал высадку десанта ВСУ в Крыму "террористической активностью"
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции назвал высадку украинского десанта в Крыму «террористической активностью».
На вопрос журналиста, насколько в Кремле обеспокоены высадкой десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму и постоянными атаками на Крымский мост, Песков подчеркнул необходимость продолжения специальной военной операции (СВО), чтобы избежать подобных угроз.
«Это та самая террористическая активность, она актуальна и для Крыма. Там принимаются меры, и поэтому нам нужно продолжать СВО, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой», — пояснил Песков.
До этого представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что утром 24 августа в Крыму высадился украинский десант. Произошел бой с участием плавсредств и авиации.
По словам Юсова, все задачи в ходе операции были выполнены.
24 августа неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу «Оленевка Village» на западе Крыма.