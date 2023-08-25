В МИД прокомментировали позицию России по зерновой сделке

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не отказывается от зерновой сделки, но не верит обещаниям Запада. Так он прокомментировал позицию страны по зерновой сделке на пресс-конференции в ответ на вопрос журналистов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Как отметил дипломат, Россия не отказывается от зерновой сделки, но требует учета собственных интересов.

«Мы не верим обещаниям. Мы не хотим больше, чтобы нас кормили завтраками. (...) Это все обманка, фальшивка и пустышка. Здесь нет ничего привлекательного для нас», — ответил дипломат.

Он подчеркнул, что одним из ключевых требований России является подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, а также урегулирование вопроса со страховкой российских сухогрузов в портах стран Запада. В случае если интересы России будут учтены, страна «вернется в полном объеме в так называемую зерновую сделку».