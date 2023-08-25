Медведев назвал обеспечившее мир на Кавказе решение

«Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач», — сказал он.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008 года Грузия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в 1992 году. Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, объявил о начале операции по принуждению Тбилиси к миру. 11 августа на территорию вошли российские войска. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия в ответ разорвала с дипотношения с Россией.