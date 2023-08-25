МИД России предсказал конец эпохи доминирования коллективного Запада

«Новый мир и многополярность возникают не без проблем. Конфликтогенность и кризисы очень серьезны. Но это только отражение того, что эпоха доминирования коллективного Запада реально подходит к собственному завершению. Новый мир будет более демократичным, более свободным. Миром, где есть разные форматы и возможности для сотрудничества, и где нет места тому диктату», — заявил дипломат.