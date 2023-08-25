Власти заявили о необходимости восстановить Каховскую ГЭС

Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) необходимо восстанавливать, поскольку от нее зависит водоснабжение Крыма и Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит РИА Новости.

В то же время, отметил Хуснуллин, идет отработка вариантов водоснабжения и без нее.

Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела со стороны Украины в ночь на 6 июня, ее верхняя часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.