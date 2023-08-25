В Госдуме анонсировали обсуждение выхода России из ВТО
Документ, который находится в разработке около пяти лет, рассмотрят в осеннюю сессию.
Как рассказал газете «Известия» первый замглавы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, среди преимуществ этого решения — прекращение оплаты членских взносов и сохранение их в бюджете, а также развитие торговых отношений в Таможенном и Евразийском союзах.
В августе 2022 года президент Владимир Путин заявил, что западные страны, принимая санкции против России, «выбросили принципы ВТО на помойку». Он поручил правительству оценить принятые странами — членами ВТО меры по ограничению торговли с Москвой на их соответствие правилам структуры.