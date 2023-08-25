Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться в РФ в начале сентября до саммита G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По информации агентства, источник в Анкаре подтвердил, что переговоры пройдут с большой долей вероятности до саммита «Большой двадцатки», который состоится в Индии 9-10 сентября.

«В России, в начале сентября», — пояснил собеседник.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил журналистам, что у Владимира Путина нет планов приезжать в Индию на саммит Большой двадцатки. Он добавил, что у главы государства насыщенный график и «пока уточняется формат».