Поставляемые на Украину Великобританией боеприпасы с обедненным ураном – это гарантия раковых опухолей, украинцы должны требовать вывезти снаряды из страны как можно скорее, заявила официальный представитель МИД России Марии Захарова.

Захарова в статье, опубликованной «Комсомольской правдой», указала, что «использовать обедненный уран в качестве бронебойного оружия придумали еще нацисты», но до 1990-х годов данные об опасности урана как оружия имели «спорный характер». Однако использование силами НАТО боеприпасов с обедненным ураном в Югославии оказалось «бесчеловечным экспериментом» и показало «на живых людях реальные последствия его использования».

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Италия, которая «в ходе агрессии НАТО на Балканах активнее всего применял такого рода боеприпасы», в 2015–2017 годах признала кратный рост онкозаболеваний «в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном». Из 7,5 тыс. итальянских военных каждый 20-й скончался, причем «умирали от мучительных онкоосложнений», пишет Захарова.

Сейчас эта угроза «воплощается и на украинской территории», хотя Россия о ней «неоднократно предупреждала». Украина «превращается в непригодную для жизни землю». Как подчеркнула Захарова, «радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется». Так, в Хмельницкой области Украины в мае был зафиксирован значительный всплеск радиационного фона – с 80 нанозиверт до 140-160 нанозиверт. Всплеск радиоктивности произошел и в западных воеводствах Польши.

«Причина, вероятно – та же, что и на Украине: подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые были размещены на складе в городе Хмельницком», – заявила она, отметив, что «с течением месяца фон в воздухе выровнялся, но это классический Fallout, т.е. выпадение радиоактивных осадков на землю под воздействием гравитации».

Как заявила Захарова, вероятно, «вся земля, которая находилась под облаком, поднявшимся над складом, а также в близости от него, уже заражена радионуклидами». Для исправления ситуации нужна «долгая и дорогостоящая процедура дезактивации».