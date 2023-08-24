Кадыров высказался о гибели Пригожина

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Евгения Пригожина, чей самолет потерпел крушение в Тверской области 23 августа, назвав случившееся «большой утратой для всего государства».

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«Мы давно дружили. И долго. С Евгением Викторовичем нам приходилось часто решать самые сложные вопросы. Его отличали от других отзывчивость, уникальная коммуникабельность и упорство», — написал глава республики.

Как рассказал Кадыров, Пригожин приезжал в Грозный по первому же его приглашению, с бизнесменом «можно было обсудить любую тему и проблему». «Всегда был готов помочь и действительно помогал от души. Мы так же содействовали ему в некоторых вопросах по Ливии и Африке», — добавил он.

Глава Чечни назвал Пригожина «важной персоной государственного масштаба». «Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», — говорится в публикации.

Кадыров отметил большой вклад Пригожина в проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. «Эту заслугу у него не отнять. Его гибель — большая утрата для всего государства», — заключил глава Чечни, выразив соболезнования родным и близким бизнесмена.