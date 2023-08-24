В ООН сравнили Украину с «Исламским государством»*

«А какое еще государство, кроме небезызвестного исламского, открыто продвигает террористические методы в качестве государственной политики? Гордится атаками и покушениями на мирных граждан, их использованием втемную в качестве смертников, шантажирует их через мошеннические киберсхемы, заставляя совершать преступления в своей стране? Много ли в мире таких государств?» — отметил Небензя на заседании СБ ООН.