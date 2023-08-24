Захарова потребовала у Японии данные по сбросу в океан воды с «Фукусимы-1»

Россия рассчитывает на предоставление Японией данных по сбросу в океан воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . Ее цитирует РИА Новости .

«Рассчитываем, что правительство Японии проявит полную транспарентность в отношении влияния сброса воды, использовавшейся для охлаждения реактора АЭС "Фукусима-1", на состояние окружающей среды», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона рассчитывает, что Токио предоставит «всю необходимую информацию заинтересованным государствам, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса».

Ранее Япония пообещала вести три вида мониторинга при участии МАГАТЭ, а в случае превышения радиационного фона прекратить сброс очищенной воды с «Фукусимы-1». В свою очередь, в МАГАТЭ гарантировали, что будут регулярно информировать обеспокоенную решением Японии Корею о ситуации.