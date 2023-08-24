Пушилин сообщил о готовности ДНР к проведению выборов

Донецкая народная республика готова к проведению сентябрьских выборов, но остаются вопросы безопасности. Об этом на встрече с президентом России заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Я считаю, что мы готовы. Безусловно, вопросы безопасности волнуют. Но, опять-таки, с силовым блоком система отработана», — сказал он.

Пушилин уточнил, что ведется комплексная работа по обеспечению безопасности и с юридической точки зрения проведения выборов все мероприятия проводятся в строгом соответствии с законодательством РФ.