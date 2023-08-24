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Лавров призвал ориентироваться на факты в деле о катастрофе самолета Пригожина

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал катастрофу бизнес-джета в Тверской области, на борту которого находился известный предприниматель Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер». Об этом пишет ТАСС.

Лавров призвал ориентироваться на факты в деле о катастрофе самолета Пригожина
© РИА Новости

После падения самолета в западных СМИ появились публикации о гибели Пригожина. Обозреватели авторитетных изданий позволили себе изложить разнообразные версии катастрофы. Журналист Павел Зарубин попросил Лаврова прокомментировать эти статьи.

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Министр пояснил, что на фоне саммита в ЮАР не следит за новостями в зарубежных изданиях.

По словам Лаврова, сразу после катастрофы было заведено дело, начато расследование, следователи приступили к работе.

«Я бы предложил [в деле об аварии самолета Пригожина] ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», - констатировал глава внешнеполитического ведомства.

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