Лавров призвал ориентироваться на факты в деле о катастрофе самолета Пригожина
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал катастрофу бизнес-джета в Тверской области, на борту которого находился известный предприниматель Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер». Об этом пишет ТАСС.
После падения самолета в западных СМИ появились публикации о гибели Пригожина. Обозреватели авторитетных изданий позволили себе изложить разнообразные версии катастрофы. Журналист Павел Зарубин попросил Лаврова прокомментировать эти статьи.
Министр пояснил, что на фоне саммита в ЮАР не следит за новостями в зарубежных изданиях.
По словам Лаврова, сразу после катастрофы было заведено дело, начато расследование, следователи приступили к работе.
«Я бы предложил [в деле об аварии самолета Пригожина] ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», - констатировал глава внешнеполитического ведомства.